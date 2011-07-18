Родственники избитой Ландиком девушки попросились под охрану милиции
Мария продолжает лечение дома
Некоторые родственники Марии КОРШУНОВОЙ, избитой депутатом Луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ, попросились под охрану спецподразделения милиции «Грифон».
Об этом адвокат М.КОРШУНОВОЙ заявил в интервью газете «Сегодня».
«Кто именно написал заявление, не могу вам сказать, но они тоже охраняемые лица. Мария будет под охраной до суда. Сейчас она продолжает лечение дома», — заявил адвокат пострадавшей.
При этом сам адвокат пока не называет свою фамилию, интервью дал по телефону.
Он также не исключил, что уже на этой неделе встретится с журналистами после того, как окончательно оформит с М.КОРШУНОВОЙ суть претензий к Р.ЛАНДИКУ.
Кроме того, адвокат опроверг заявление Р.ЛАНДИКА о том, что конфликт с М.КОРШУНОВОЙ решен полюбовно.
Издание отмечает, что в одну из частных клиник города на сохранение попала супруга Р.ЛАНДИКА Анна, которая находится седьмом месяце беременности. Девушка почувствовала себя плохо после поездки в Краснодарский край (как Анна призналась ранее журналистам — они с мужем ехали в Анапу в свадебное путешествие, а не бежали от правосудия), где Р.ЛАНДИК был задержан по обвинению в хулиганстве.
Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку Марию КОРШУНОВУ.
7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.
12 июля Р.ЛАНДИКА исключили из Партии регионов.
14 июля министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что в ближайшее время российский суд рассмотрит дело об экстрадиции Р.ЛАНДИКА в Украину.