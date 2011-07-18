Родственники избитой Ландиком девушки попросились под охрану милиции

Некоторые родственники Марии КОРШУНОВОЙ, избитой депутатом Луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ, попросились под охрану спецподразделения милиции «Грифон».

Об этом адвокат М.КОРШУНОВОЙ заявил в интервью газете «Сегодня».

«Кто именно написал заявление, не могу вам сказать, но они тоже охраняемые лица. Мария будет под охраной до суда. Сейчас она продолжает лечение дома», — заявил адвокат пострадавшей.

При этом сам адвокат пока не называет свою фамилию, интервью дал по телефону.

Он также не исключил, что уже на этой неделе встретится с журналистами после того, как окончательно оформит с М.КОРШУНОВОЙ суть претензий к Р.ЛАНДИКУ.

Кроме того, адвокат опроверг заявление Р.ЛАНДИКА о том, что конфликт с М.КОРШУНОВОЙ решен полюбовно.

Издание отмечает, что в одну из частных клиник города на сохранение попала супруга Р.ЛАНДИКА Анна, которая находится седьмом месяце беременности. Девушка почувствовала себя плохо после поездки в Краснодарский край (как Анна призналась ранее журналистам — они с мужем ехали в Анапу в свадебное путешествие, а не бежали от правосудия), где Р.ЛАНДИК был задержан по обвинению в хулиганстве.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.

12 июля Р.ЛАНДИКА исключили из Партии регионов.

14 июля министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что в ближайшее время российский суд рассмотрит дело об экстрадиции Р.ЛАНДИКА в Украину.