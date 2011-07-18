АМК разрешил страховать риски Евро-2012

Антимонопольный комитете Украины разрешил осуществлять согласованные действия в виде подписания договора о сотрудничестве между страховщиками в сфере страхования рисков организации подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине сроком на три года.

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.