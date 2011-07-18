АМК разрешил страховать риски Евро-2012
05:01, 18 июля 2011Общество
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Если оформить сотрудничество договором
Антимонопольный комитете Украины разрешил осуществлять согласованные действия в виде подписания договора о сотрудничестве между страховщиками в сфере страхования рисков организации подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине сроком на три года.
Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.
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