Мэр Львова призвал журналистов бороться с незаконной продажей алкоголя

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ призвал журналистов вместе бороться с несанкционированной продажей алкоголя в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с соответствующим обращением А.САДОВЫЙ выступил во время заседания исполнительного комитета.

«Здоровый образ жизни – основа основ. Нет ничего более ценного, чем здоровье украинцев. Мы должны вместе навести порядок. Поэтому я прошу средства массовой информации и жителей города сообщать о подобных случаях. Прошу поднимать эту проблему, только вместе мы сможем ее решить», - сказал городской председатель.

Как сообщал УНИАН, во Львове запрещена ночная торговля алкоголем.

24 сентября 2010 года исполком городского совета принял решение о запрещении торговли алкогольными напитками с 22.00 до 10.00.

Впоследствии суд этот запрет отменил, но 20 декабря 2010 года исполнительный комитет принял повторное решение соответствующего содержания.