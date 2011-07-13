После катастрофы на Волге прокуратура Киева проверяет речной транспорт

Прокуратура Киева организовала проверки технического состояния речного транспорта столицы после катастрофы теплохода "Булгария" в Куйбышевском водохранилище в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на межведомственном совещании начальник управления надзора за соблюдением законов на транспорте прокуратуры Киева Максим ГОЛЬДАРБ.

По его словам, "прокуратура города организовала проверки технического состояния речного транспорта, который оказывает услуги по перевозке".

Как отметил М.ГОЛЬДАРБ, проверка начинается с уборки незаконно установленных плавсредств, так как их незаконное размещение - "дело потенциальной опасности".

По словам М.ГОЛЬДАРБА, проверки только начались и пока рано говорить о каких-либо результатах.