В Киеве обстреляли машину корреспондента «Обозревателя»

Сегодня ночью неизвестные стреляли в машину корреспондента интернет-издания «Обозреватель» Анатолия Шария. Как сообщает "Телекритика", в результате пробито лобовое и заднее стекло, пуля прошла мимо водителя. Об этом издании сообщил лично Анатолий Шарий.

«Мы до первого часа ночи закрывали подпольный салон игральных автоматов. Вместе со мной была съемочная группа телеканала "1+1".

Когда ехал в сторону Краснозвездного проспекта, мне какая-то машина перекрыла дорогу. Я выскочил из машины, услышал выстрел и побежал в противоположную сторону. Остановил такси, которое ехало навстречу, и попросил водителя позвонить по телефону в милицию, потому что я свой телефон оставил в машине. Он вызвал милицию, а я еще сообщил коллегам из "Плюсов"», - рассказал Анатолий Шарий.

По словам Шария, он отказался писать заявление в милицию, поскольку считает последнюю заангажированной. В Соломенском райотделе возбудили уголовное дело по факту стрельбы. Отказ Шария признать себя потерпевшим милиция записала на видео. «Я не связываю стрельбу с журналистской деятельностью. И сам проведу расследование. Я знаю, кто это совершил», - сказал корреспондент.

Сейчас Анатолий Шарий находится в районном отделении милиции, где повторно проводят баллистическую экспертизу.

Как сообщил кореспондент «Обозревателя», в последнее время он принимал участие в закрытии двух подпольных игральных салонов.

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве Владимир Полищук в комментарии отметил, что после сообщения Анатолия Шария около 3-х часов по Киеву был введен план перехвата, чтобы задержать лиц на автомобиле Daewoo Lanos. «Задержать Volkswagen и Daewoo, поскольку, журналист не запомнил государственных номеров, к сожалению, это не оказалось возможным. Во время осмотра автомобиля работники следственно-оперативной группы изъяли некоторые вещественные доказательства», - сказал Владимир Полищук. По его словам, следственный отдел Соломенского районного управления возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 (покушение на убийство). Теперь идет следствие, проводятся экспертизы. Также господин Полищук отметил, что будут проверены все без исключения версии.

"Телекритика" напоминает, что 21 июня было возбуждено дело против Анатолия Шария по статье 296 (хулиганство) Криминального кодекса Украины из-за стрельбы 1 мая в «Макдональдсе», когда он дважды выстрелил в неизвестного резиновыми пулями. Господин Шарий убежден, что милиция развернула против него кампанию за ряд критических публикаций о деятельности Отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков (ОБНОН).