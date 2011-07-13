Нововведение Табачника терпит крах?

В Гражданской сети «Опора» заявляют о проблемах с регистрацией абитуриентов через Интернет.

Как сообщили УНИАН в сети, много высших учебных заведений не легетимизировали систему «Электронное поступление 2011». Во многих вузах функционирование экспериментальной системы «Электронное поступление 2011» не отражено в документе, который непосредственно определяет порядок организации и проведения кампании в отдельно взятому вузе.

Исходя из этого, «Опору» не удивляет, что воспользовалась системой «Электронное поступление 2011» достаточно небольшое количество абитуриентов. В целом, по данным пресс-службы Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, по состоянию на 12 июля, то есть, экватор вступительной кампании, через сеть Интернет подано лишь 23018 заявлений. Поэтому, средняя активность абитуриентов в пределах одного высшего учебного заведения III – IV уровня аккредитации не большая 60 обращений.

В «Опоре» отмечают, что ситуацию также ухудшает достаточно некачественная техническая работа системы. «Впрочем, абитуриентам не стоит волноваться, ведь условия приема (п. 6.1) отмечают то, что поступающий лично подает заявление в вуз. Кроме того, ознакомление абитуриента с правилами приема, имеющейся лицензией и сертификатом об аккредитации соответствующего направления подготовки (специальности), а также дача им согласия на обнародование им результатов внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменов фиксируется и подтверждается его личной подписью», - отмечают в «Опоре» и объясняют, что такое действие невозможно совершить без визита абитуриента в приемную комиссию, ведь в Украине граждане не используют электронный аналог подписи. В то же время распространение информации, например, о баллах внешнего независимого оценивания без письменного согласия поступающего является нарушением.

Наблюдатели «Опоры» считают, что внедрение системы «Электронное поступление 2011» является прогрессивной инициативой, которая, к сожалению, воплощается без надлежащей технической подготовки, апробации и без достаточной правовой почвы. Поэтому абитуриентам стоит руководствоваться документом, имеющем высшую юридическую силу, то есть условиями приема, и подавать собственноручно подписанные заявления в приемные комиссии.

Гражданская сеть «Опора» проводит кампанию наблюдения за вступительной кампанией 2011 года в 16 регионах Украины и предоставляет бесплатные юридические консультации абитуриентам по номеру горячей линии: 225-32-81.