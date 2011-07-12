Самки каракуртов откладывают яйца в огородах

В УМЧС в Херсонской обл. считают, что случаи укусов каракуртами участились в связи с их сезонной миграцией.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в частности, в июле-августе самки каракуртов откладывают яйца, преимущественно в огородах, на посевах бахчевых культур. Именно в указанных местах в основном и случаются укусы каракуртов.

По данным Государственной службы медицины катастрофы УМЧС в Херсонской области в конце июня текущего года от укуса насекомых пострадали 6 жителей Каланчакского, Генического, Каховского и Горностаевского районов, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным облСЭС, пострадавшие от укуса каракуртов чаще попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, с высоким артериальным давлением и аллергическими реакциями организма. Специальная противокаракуртовая сыворотка не всегда доступна, поэтому, не позднее 2 минут, советуют специалисты, место укуса нужно прижечь горящей спичкой - огонь разрушает яд. Рекомендуется много пить чая, молока, марганцовки. В тяжелых случаях, без отсутствия медицинской помощи уже через 1-2 дней после укуса каракурта может наступить смерть. Поэтому специалисты МЧС, призывают в случае укусов насекомых немедленно обращаться к квалифицированной медицинской помощи.

Пауки-каракурты распространены на Юге Украины, возле Азовского моря. На Херсонщине каракурты найдены на Кинбурнской косе, Солоноозерном участке, острове Джарылгач, побережье Лазурного и Железного порта, а теперь встречается в Херсоне – в районе Таврического жилмассива и Киндийского микрорайона.