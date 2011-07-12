Бойко слетал к Миллеру

Во вторник, 12 июля, в центральном офисе российского ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской компании.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа на Украину в рамках действующего долгосрочного контракта", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным контрактам.