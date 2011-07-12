Евро на межбанке откатилось почти к 11

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9860/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту понизились – 0,2809/12, котировки по евро-гривне опустились – 11,0845/11,0930. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились до 1,3926/28 (понедельник — 1,4151/53).

В понедельник НБУ на рынок не выходил.