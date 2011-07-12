В поселке Яцкивка Краснолиманского района Донецкой области 15-летняя девушка спасла от пожара троих детей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, на днях в поселке Яцкивка в результате короткого замыкания вентилятора произошел пожар в частном жилом доме. На тот момент в здании находилось трое детей: девочка 2006 года рождения и два мальчика 2002 и 2009 годов рождения. Родители детей отсутствовали: папа находился на работе, а мать ушла в магазин, закрыв дверь дома на ключ. Также в здании находилась пятнадцатилетняя Юлия, приехавшая в гости к своей двоюродной сестре. По словам девушки, она проснулась от запаха дыма и немедленно разбудила детей и попыталась выйти на улицу, но дверь была заперта. Тогда Юля через окно веранды вылезла на улицу, и, позвав на помощь, помогла выбраться из дома детям.

Затем из магазина вернулась мать детей, которая и вызвала пожарных, потушивших огонь, заключено в сообщении.