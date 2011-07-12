Ступка планирует организовать театральный фестиваль

Художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Ивана Франко народный артист Украины Богдан СТУПКА надеется организовать в Украине международный театральный фестиваль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СТУПКА заявил на пресс-конференции в Севастополе.

«Мы хотим сделать международный театральный фестиваль, начиная с весны, если нам все удастся, и если спонсоры помогут. И Украина будет видеть лучшие спектакли Европы и Азии», - сказал Б.СТУПКА и добавил: «И эти спектакли будут не только в Киеве, при желании, при возможности можно будет их повезти по большим городам Украины, где есть хорошие театры».

По словам Б.СТУПКИ, «Украина имеет прекрасный кинофестиваль «Молодость», которому уже где-то 35-37 лет, а театрального фестиваля у нас нет. А наш народ, я думаю, заслуживает того, чтобы увидеть лучшие образцы европейских спектаклей». Тогда, отметил он, «можно будет сравнивать, кто мы такие, а кто они такие». Художественный руководитель театра им. Ивана Франко выразил надежду: «Так что, я думаю, мы совместными усилиями победим».

Относительно гастролей театра им. Ивана Франко в Севастополе, Б.СТУПКА констатировал, что они прошли «на ура». «Мы каждые два года, начиная с 2000 года, приезжаем в Севастополь. Сложилась очень добрая традиция и дружба с севастопольским зрителем. Сегодня мы заканчиваем гастроли, и говорим, что приедем через два года, а нам из зала кричат: «Почему так долго ждать, приезжайте через год», рассказал народный артист Украины.

По словам Б.СТУПКИ, «гастроли прошли прекрасно, «на ура», и через два года мы опять появимся в Севастополе. Эту традицию мы будем беречь, возможно, пока жить будем, и даже больше». Отвечая на вопрос журналистов, отличается ли севастопольский зритель от киевского, Б.СТУПКА сказал: «Будто мы в Киеве играем. Приятно, когда в Севастополе весь зал встает и кричит «браво!».

На вопрос об отношении к идее внедрения в некоторых регионах Украины двух государственных языков Б.СТУПКА ответил: «Мы не занимаемся политикой, и когда мы приезжаем, то не возникает никаких проблем – на украинском это или на русском» (все привезенные в Севастополь спектакли так же, как и во время всех предыдущих гастролей, идут на украинском языке - УНИАН). В то же время, по мнению народного артиста, «если сделать двуязычным государственный язык, то украинский язык исчезнет. Просто его не будет. Потому я считаю, что должен быть один язык, как в каждом государстве. Должен быть один государственный язык - украинский».

Гастроли театра в Севастополе длились со 2 по 11 июля.