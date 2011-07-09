В Крыму - почти 150 тысяч гектаров брошенных земель

В Крыму 28 тысяч земельных участков общей площадью 148 тысяч гектаров не обрабатываются и не сдаются в аренду, то есть являются по сути брошенными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Республиканского комитета по земельным ресурсам.

В частности, в Белогорском районе не обрабатывается более 20 тыс. га земель, в Черноморском районе - 13 тыс. га, в Джанкойском районе - более 2 тыс. га.

В Рескомземе констатировали, что в Крыму почти половина пайщиков - пенсионеры. «Государство дало крестьянину землю, но не продумало механизма, как сельский пенсионер, не имеющий ни сил, ни достаточного опыта и образования, а также материальных средств, будет эту землю обрабатывать», - заявил глава Рескомзема Александр ЧАБАНОВ.

Первый этап земельной реформы практически завершен, отметил А.ЧАБАНОВ, и показал ряд негативных явлений, которые не позволяют внедрять реальные рыночные отношения на селе и не способствуют экономическому возрождению сельского хозяйства. Одним из таких факторов является продлеваемый из года в год мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Кроме того, считает глава Рескомзема, существующие запреты и ограничения пользования землей только способствуют развитию коррупции, земельному дерибану и росту социального напряжения. Несмотря на многочисленные преграды, рынок сельхозземель фактически работает, но работает он в «тени», люди находят различные пути обхода моратория на продажу участков сельхозназначения.

По мнению главы комитета, закон о рынке земель внесет кардинальные структурные изменения. «Земля должна работать и давать отдачу, а заработает она у того товаропроизводителя, который имеет современную технику, средства агрохимии и рынок сбыта продукции», - считают в Рескоземе.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

Кабинет министров Украины 20 июня одобрил законопроект «О рынке земель».