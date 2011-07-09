Парламент принял закон о рыбе и рыбаках

Верховная Рада Украины приняла Закон “О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определяются основные принципы деятельности и государственного регулирования в отрасли рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов, порядок взаимоотношений между органами государственной власти, местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность во внутренних водных объектах Украины, внутренних морских водах и территориальном море, континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне Украины и открытом море.

В законе определены задачи государственной политики в отрасли рыбного хозяйства, а также полномочия Кабинета министров Украины в отрасли рыбного хозяйства.

В соответствии с законом, органы рыбоохраны во время осуществления охраны исключительной (морской) экономической зоны могут останавливать и досматривать в установленном порядке суда, которые осуществляют промысел водных биоресурсов, поиск, исследование и операции, связанные с промыслом в исключительной (морской) экономической зоне, а также проверять документы на осуществление промысла и других работ; останавливать или прекращать промысел и другие работы в случае нарушения требований Закона “Об исключительной (морской) экономической зоне Украины” или отсутствия разрешения (согласования) на их проведение; составлять протоколы о совершении правонарушения в исключительной (морской) экономической зоне; применять штрафные санкции в случаях, предусмотренных законом; бесплатно пользоваться транспортными услугами и средствами связи промышленных судов иностранных государств, которые осуществляют промысел или другие работы в исключительной (морской) экономической зоне согласно международным договорам Украины или разрешениям.

Во время выполнения служебных обязанностей должностные лица органов рыбоохраны имеют право на ношение формы установленного образца, а также на ношение и применение табельного оружия и других специальных средств в соответствии с законом.

Органы рыбоохраны являются правоохранительными органами, государство обеспечивает их транспортными средствами, приборами наблюдения, оружием, видео - и фототехникой, спецодеждой и тому подобное.

В законе определены основные требования к охране среды обитания водных биоресурсов.

Также предусмотрена разработка и выполнение мероприятий по охране и регулированию использования анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, за пределами исключительной (морской) экономической зоны, которые осуществляются на основе международных договоров Украиной.

Для обеспечения рационального использования анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, за пределами исключительной (морской) экономической зоны Украины могут предприниматься также другие меры по их сохранению и управлению промыслом в соответствии с законодательством и международными договорами Украины.

Иностранные юридические и физические лица за допущенные нарушения за пределами исключительной (морской) экономической зоны Украины, связанные с промыслом анадромных видов рыб, формирующихся в реках и лиманах Украины, несут ответственность согласно требованиям международного права.

Также определены особенности охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна.

В законе определена процедура выдачи разрешений на специальное использование водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины, а также процедура установления лимитов на использование водных биоресурсов.

Лимиты устанавливаются на виды (группы видов) водных биоресурсов, на которые осуществляется промысел на соответствующих водных объектах, кроме изолированных объектов (с применением сооружений или технических устройств, искусственно созданных водных объектов, которые используются для целей аквакультуры) и объектов промысла, запасы которых формируются исключительно путем искусственного разведения водных биоресурсов.