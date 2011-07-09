Экс-мэр Севастополя возглавил национальный заповедник

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК в Севастополе представил коллективу национального заповедника «Херсонес Таврический» нового генерального директора Леонида ЖУНЬКО, ранее исполнявшего обязанности постоянного представителя Президента Украины в АР Крым, а в 1999-2005 гг. – главы Севастопольской городской госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЖУНЬКО во время церемонии представления назвал «бедой Херсонеса» интерес коммерческих структур к земле заповедника.

«Беда Херсонеса в том, что он расположен прямо в центре города, и интересов различных структур к землям Херсонеса – великое множество. И я понимаю, что даже если ты не хочешь, но бывают ситуации, когда есть звонки с одной и другой стороны, и тебя там поднапрягают, то мы вынуждены уступать и терять драгоценные земли, в том числе и драгоценную хору Херсонеса».

Поэтому, по мнению нового руководителя Херсонеса, выход из ситуации может состоять в том, чтобы национальный заповедник находился под патронатом Президента Украины. «Это даст нам больше ответственности, но даст нам и больше возможностей, прежде всего, в отстаивании интересов Херсонеса, и в Севастополе, и на уровне государства», – сказал Л.ЖУНЬКО.

Кроме того, он считает, что это «даст возможности финансирования, мы будем более привлекательны для инвесторов».

По мнению Л.ЖУНЬКО, сегодня проводится недостаточная работа для того, чтобы люди больше знали о Херсонесе. «Мы очень мало показываем достоинства Херсонеса, его величайшую культурную ценность… Будем обращаться к СМИ, чтобы они исправили представление о Херсонесе, чтобы не бытовало мнение, что здесь занимаются только тем, что делят лакомые кусочки земли», – заявил он.

Л.ЖУНЬКО также отметил, что заповедник «должен привлечь и инвесторов, и огромное количество туристов», но для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура. «Нужно не только сохранить Херсонес, но и организовать здесь место мегапаломничества», – заявил он.

Предыдущий гендиректор Леонид МАРЧЕНКО возглавлял заповедник на протяжении 26 лет.