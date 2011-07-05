Львовский облсовет выделил 1 млн. грн. жертвам политрепрессий

Львовский областной совет выделил 1 млн. грн. на выплату материальной помощи жертвам политических репрессий и реабилитированным по статье 3 Закона "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине".

Депутаты решили, что одноразовую выплату из этих средств получат те лица, которым в этом году исполняется 80 лет, и старше, сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода».

Помощь будет оказываться для решения материально-бытовых и медицинских проблем, оплаты жилищно-коммунальных услуг и проезда в транспорте.

Размер адресной помощи определят после того, как станет известно количество получателей, поданных комиссиями по вопросам возобновления прав реабилитированных городских (городов областного значения), районных советов и областного совета, по согласованию с Львовским областным союзом политических узников Украины и Львовским областным обществом политических узников и репрессированных.

Областная комиссия по вопросам возобновления прав реабилитированных и социальной защиты жертв политических репрессий передаст списки граждан-получателей помощи в Главное управление труда и социальной защиты населения облгосадминистрации для расчета размера помощи на одного человека.