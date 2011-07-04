Машина выскочила на тротуар и убила беременную женщину

В Крыму в результате наезда автомобиля погибла беременная женщина, еще одна женщина и двое мужчин получили многочисленные травмы, пострадала также женщина-водитель «легковушки».

Авария произошла 3 июля около села Богдановка Симферопольского района, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ.

«37-летняя водитель автомобиля «Лада-Калина», двигаясь со стороны аэропорта в направлении Симферополя, на прямом участке дороги по неизвестным причинам наехала на бордюр, из-за чего машину выбросило на тротуар с последующим наездом на троллейбусную опору. В этот момент на тротуаре находились четыре пешехода», - говорится в пресс-релизе.

Один пешеход - 38-летняя беременная женщина - погибла, трое остальных - 41-летний и 35-летний мужчины и 38-летняя женщина - госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. Водитель автомобиля доставлена в больницу с переломами.

По факту аварии проводится следствие.