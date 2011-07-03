ПриватБанк заключил договор с российской системой переводов

Международная банковская группа "ПриватБанк" и международная система переводов и платежей CONTACT заключили партнерский договор о предоставлении услуг клиентам в Украине.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Услуги системы CONTACT будут предоставляться во всех отделениях "ПриватБанка" в Украине.