Министерство: система "Электронное поступление" работает нормально

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта заверяют, что система «Электронное поступление» работает в нормальном режиме.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сейчас продолжается проверка данных аттестатов о полном среднем образовании и сертификатов ВНО. По окончании проверки поступающий получит письмо-подтверждение. А уже после этого можно будет зайти в «Кабинет» и полноценно использовать «Электронное поступление» для подачи заявок», - сказала главный редактор портала "Единое образовательное информационное окно Украины" Леся КУРУЦ.

По информации министерства, интерес абитуриентов к системе электронной подачи заявлений на поступление в вузы превзошел все ожидания.

Самые активные абитуриенты пытались зарегистрироваться в системе, начиная с 24.00 сегодняшнего дня. Система заработала в 7 утра, и уже за первые два часа работы «Электронного поступления» количество зарегистрированных достигло почти 4 тыс. чел. По состоянию на 13.00 уже было 8 тыс. желающих получить сообщение об активации собственного кабинета в системе «Электронного поступления».

По информации разработчиков системы, в настоящее время продолжается проверка введенных абитуриентами данных, и уже в ближайшее время на указанные ими электронные адреса поступят сообщения об активации.

«Волноваться из-за того, что вы в течение часа не активировали «Кабинет», нет необходимости. На выполнение этой процедуры предусмотрено 24 часа», - объяснила Л.КУРУЦ.

По оперативным данным министерства, сейчас к системе присоединилось 300 высших учебных заведений. Ожидается, что все украинские вузы до конца дня подключатся к системе «Электронного поступления».

По состоянию на 16.00 в МОН сообщили, что в системе «Электронное поступление» зарегистрировалось почти 10 тыс. чел.

«Часть зарегистрированных пользователей уже получили подтверждение по указанным электронным адресам. Работа в этом направлении продолжается», – отметила Л.КУРУЦ.

Все абитуриенты, которые будут поступать на дневную форму обучения, могут подавать заявки на участие в конкурсном отборе для поступления. Участники международных олимпиад, призеры IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым дисциплинам, выпускники средней общеобразовательной школы, которые награждены золотой (серебряной) медалью, также могут пользоваться «Электронным поступлением 2011», отмечают в министерстве.

Консультации можно получить по телефону: (044) 486-78-48.

Электронная консультация: ev@osvita.com (по этому адресу в режиме он-лайн абитуриенты могут получить ответы на свои вопросы относительно работы системы «Электронного поступления»).