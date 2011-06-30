Аэропорт "Борисполь" доработает проект терминала D

Аэропорт «Борисполь» намерен доработать проект терминала D. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Антон ВОЛОВ.

«Оригинальный проект терминала D совершенно не предусматривает трансферной зоны, не предусматривает прием внутренних авиарейсов. Проект этого терминала был разработан в далеком 2005 году, когда планировалось развитие 5-ти терминалов в аэропорту «Борисполь»», - отметил он.

Как сообщил А.ВОЛОВ, к примеру, площадь терминала D будет более чем в 2 раза больше терминала в «Донецке» (107 тыс. кв. м против 48 тыс. кв. м), однако обслужить в донецком терминале, где есть трансферная зона, можно 8 млн. пасс. в год, а в «Борисполе» без трансферной зоны - 5 млн. пасс. в год.

«Терминал D сейчас является спроектированным и запрограммированным японскими инженерами на 5 млн. пасс. в год. Но с этой проблематикой все знакомы : Мининфраструктуры, Нацагентство по вопросам подготовки к Евро-2012, которое помогает нам сейчас в разработке плана по доработке терминала D», - сказал гендиректор аэропорта.

По его словам, терминал начнет работу на Евро-2012, но в перспективе будет дорабатываться. Завершат строительство по нынешнему проекту, как и планировалось, в декабре т.г., затем будет проводиться отладка систем, с тем чтобы открыть терминал для обслуживания болельщиков на Евро-2012. «Само открытие для пассажиров планируется к Евро, причем только для болельщиков. Все регулярные рейсы остаются в терминале В», - подчеркнул А.ВОЛОВ.

По его словам, перевод всех регулярных рейсов в терминал D аэропорта «Борисполь» планируется не ранее конца 2012 года.

«Наша задача сейчас - закончить ту часть терминала, которая находится на контракте у турецкой компании и финансируется частично за счет японского кредита, максимально закончить в том виде, в котором оно есть, убрав всюду лишнее, то, что в последующем помешает его доработке как трансферного терминала. И сделать отдельные пристройки, доработки, предварительно на 36 тыс. кв. м, которые позволят полностью перевести все авиарейсы — и внутренние и международные - в терминал D, оставить в терминале F только чартеры и лоу-косты, которые до этого там и планировались. А до этого терминал В нам будет служить верой и правдой», - добавил гендиректор аэропорта.

Напомним, запланированная пропускная способность терминала D в аэропорту "Борисполь" – 3 тыс. пассажиров в час. Проект выполнен компанией Japan Airport Consultants, Inc. Генеральный подрядчик – компания Dogus-Alarko-YDA JV (Турция). г. Запланированная дата завершения строительства - IV квартал 2011 г. Ориентировочная дата операционной готовности - весна 2012 г.