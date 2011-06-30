Кабмин выделил землю для строительства Бескидского тоннеля

Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли государственному территориально-отраслевому объединению "Львовская железная дорога" (ЛЖД) для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.

Распоряжение от 22 июня 2011 г. № 582-р об изъятии и предоставлении в постоянное пользование и аренду земельных участков с изменением целевого назначения размещено на сайте Кабмина.

В частности, изъяты из постоянного пользования Славского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсельлес" и государственного предприятия "Воловецкое лесное хозяйство" земельные участки лесного фонда (леса), расположенные за пределами населенных пунктов Сколевского района Львовской области и Воловецкого района Закарпатской области.

У «Галсельлеса» изъято 5,05 га земли, из них 1,41 га переданы в постоянное пользование, 3,64 га - в аренду на период строительства. У ГП "Воловецкое лесное хозяйство" изъято 1,14 га земли в постоянное пользование.

При этом Сколевской и Воловецкой райгосадминистрациям поручено обеспечить выдачу в установленном порядке государственных актов на право постоянного пользования земельными участками и заключение договоров аренды земельных участков и их регистрации.

ЛЖД поручено возместить в соответствии с законодательством убытки, причиненные Славскому дочернему лесохозяйственному предприятию "Галсельлес" и госпредприятию "Воловецкое лесное хозяйство" в результате изъятия земельных участков.

Как сообщал УНИАН, Строительная ассоциация «Интербудмонтаж» в 2011 г. победила в тендере «Укрзализныци» на проектирование и строительство Бескидского тоннеля. «Укрзализныця» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком относительно выделения дополнительных средств на проект.

Напомним, в июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке и строительству Бескидского тоннеля в Закарпатской области. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухколейного железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализныце» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. Из них 40 млн. долл. направляются на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).