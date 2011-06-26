В Жмеринке сгорел магазин
17:18, 26 июня 2011Общество
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Тушили шесть отделений
В городе Жмеринка Винницкой области на территории рынка сгорел магазин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загорание в частном магазине (размером 18х12 м) ковровых изделий произошло вчера в 19.13.
В результате пожара огнем уничтожены крыша, внутреннее оборудование и ковровые изделия.
В 22.15 шестью отделениями пожарно-спасательных подразделов МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Винницкой области.
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