В Жмеринке сгорел магазин

В городе Жмеринка Винницкой области на территории рынка сгорел магазин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загорание в частном магазине (размером 18х12 м) ковровых изделий произошло вчера в 19.13.

В результате пожара огнем уничтожены крыша, внутреннее оборудование и ковровые изделия.

В 22.15 шестью отделениями пожарно-спасательных подразделов МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Винницкой области.