Стартовали военно-патриотические походы на крейсерских яхтах

Сегодня в Днепропетровске из акватории Днепра одновременно стартовали два военно-патриотических похода на крейсерских яхтах в Болгарию и Беларусь, инициированные Всеукраинской ассоциацией ветеранов-подводников.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Члены экипажей трех яхт по маршруту Днепропетровск – Севастополь – Варна почтят память героев-подводников 5 советских подводных лодок, которые погибли у болгарских берегов во время боевых действий 1941-1945 гг.

Участники похода на других трех яхтах по маршруту Днепропетровск – Черкассы – Киев – Брест почтят память героев-моряков Днепровской военной флотилии, которая прошла победный путь от Киева до Берлина по рекам Днепр, Припять, Западный Буг, Висла, Одер и Шпрее. На Киевском водохранилище к экспедиции присоединятся яхты из Гомеля.

Участники похода передадут мэрам Варны и Бреста сувениры от руководства области и Днепропетровска.