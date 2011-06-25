Желающих поселиться в Украине в два раза больше, чем желающих уехать

Начиная с 2005 года в Украине наблюдается стабильная тенденция превышения притока мигрантов над количеством желающих покинуть страну. По данным Института демографии, в 2010 году в Украине зарегистрировалось 30810 человек, выехало — 14677.

Среди стран—«отправителей» легальных иммигрантов в Украину безоговорочно лидируют бывшие республики СССР. Впереди, разумеется, Россия с 13920 иммигрантами, на втором Молдова — 3728, на третьем Узбекистан — 1911. Популярность нашей страны у выходцев из этой среднеазиатской республики, по мнению специалистов, может объясняться продолжающейся репатриацией крымских татар. Далее идут Беларусь (1098), Грузия (1092), Армения (1075) и Азербайджан (1009). Из стран дальнего зарубежья лидирует Израиль (833 прибывших), США (727), Чехия (699), Германия (453) и Турция (386). Слухи о массовом нашествии уроженцев Китая сильно преувеличены. По крайней мере, официальная статистика этого не подтверждает — за прошлый год лишь 302 «пришельца» из Поднебесной. Отток такого количества не станет заметным событием даже для одной улицы китайского селения. Аналогичная ситуация с миграцией из Африки: вопреки распространенному мнению, все государства континента, вместе взятые (за тот же период), делегировали на наши земли 282 представителя. Ярко выраженный лидер — Нигерия (78 человек).

Наиболее популярные страны-приемники в 2010 году — Россия (5934 человека), Израиль (1507), США (965), Беларусь (772), Чехия (699), Испания (392), Италия (193). Данные понятны и естественны: обмен населением с Россией и Беларусью у Украины всегда был очень оживленным, Израиль — традиционная цель репатриаций украинских евреев, США — популярное во всем мире направление обычной и учебной эмиграции. Чехия, Испания и Италия — традиционные направления заробитчан, их показатели связаны, скорее всего, с осевшей или просто задержавшейся более чем на один сезон частью трудовых мигрантов. Единственный стереотип, который эта статистика несколько поколебала, — мнение о Канаде как о Мекке украинских эмигрантов. Присоединиться к миллиону канадцев украинского происхождения в 2010 году решило лишь 158 человек (при том, что 98 вернулось оттуда в Украину).

Что касается сезонной, кратковременной миграции гастарбайтеров без выписки из своих квартир, то по ней есть лишь общие данные за два с половиной года — с 2005-го по первую половину 2008-го включительно. За этот период Украину покинуло 1,5 млн заробитчан. Однако эта статистика не учитывает уехавших на заработки всей семьей. Конечные цели украинских заробитчан примерно поровну поделены между восточным (Россия и, в малых долях, Беларусь) и западным вектором (Центральная и Южная Европа, в основном Испания, Италия и Чехия). При этом направления имеют свою специфику и традиции. Так, в Россию обычно едут жители сопредельных с ней областей страны. Тогда как, например, Италию облюбовали жители Черновицкой области.

«Украина уже пережила основные волны миграции в 90-е годы. Связано это было, в основном, с перемещениями после распада СССР — в Украину приезжало много людей из России, многие из Украины уезжали в ту же Россию, в Израиль, в Беларусь. Сейчас — лишь отголоски этих перемещений», — уверен заведующий отделом демографических исследований Института демографии Украины Алексей Позняк.

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