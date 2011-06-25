Непогода оставила без света 169 населенных пунктов Украины

24 июня вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 169 населенных пунктов в 11 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Винницкой области были обесточены 63 населенных пункта, в в Хмельницкой – 46, в Киевской – 16, в Николаевской – 15, в Кировоградской – 15, в Тернопольской - 9, в Черновицкой – 8, в Черкасской – 4, в Днепропетровской – 3, в Одесской – 3, в Черниговской – 1 населенный пункт.

Возобновлено энергоснабжение 87 населенных пунктов. К работам привлечены бригады облэнерго.