Главу райадминистрации поймали со взяткой
05:56, 24 июня 2011Общество
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Сообщает львовское УСБУ
23 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины задержали во время получения очередной взятки главу Жовковской районной государственной администрации.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, оперативники СБУ задержали должностное лицо в рабочем кабинете после получения им от посредника – советника председателя РГА - взятки в размере 2 тыс. 500 дол.
По данному факту Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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