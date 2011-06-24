Главу райадминистрации поймали со взяткой

23 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины задержали во время получения очередной взятки главу Жовковской районной государственной администрации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, оперативники СБУ задержали должностное лицо в рабочем кабинете после получения им от посредника – советника председателя РГА - взятки в размере 2 тыс. 500 дол.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.