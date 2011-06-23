В Киеве - разбойное нападение на отделение банка

Сегодня в Шевченковском районе Киева совершено разбойное нападение на отделение банка.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о нападении поступила в 15.40 из отделения банка, расположенного на улице Щербакова. По предварительным данным следственно-оперативной группы, которая прибыла на место происшествия, неизвестный мужчина в возрасте 35-40 лет, плотного телосложения зашел в отделение финансового учреждения и, угрожая кассиру предметом похожим на стрелковое оружие, выкрал из кассы деньги.

Как отметили в милиции, сумма украденного устанавливается, но по имеющейся информации составляет 70-100 тыс. грн.

Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В столичной милиции также отметили, что отделение банка не мало физической охраны, а было оснащено только«тревожной кнопкой», сигнал которой выведен на пульт частной охранной структуры.