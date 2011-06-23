Председатель ВС Польши считает судебную реформу "интересной"

Первый председатель Верховного Суда Республики Польша Станислав ДОМБРОВСКИ считает судебную реформу в Украине «достаточно интересной».

Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховного Суда Украины Василием ОНОПЕНКО и судьями Верховного Суда, которая состоялась вчера в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ.

С.ДОМБРОВСКИ отметил, что практическая реализация отдельных положений нового Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» вызывает определенную обеспокоенность. Так, он обратил внимание на то, что ограничение законодателем полномочий Верховного Суда Украины по пересмотру им дел на основании неодинакового применения одних и тех же норм процессуального права, бесспорно, нуждается в коррекции, поскольку решения Верховного Суда должны иметь силу правового прецедента в применении норм как материального, так и процессуального права.

Также С.ДОМБРОВСКИ отметил, что польский парламент не имеет никаких полномочий при назначении судей Верховного Суда, и это, по его словам, делает судей независимыми от политики.

В ходе встречи В.ОНОПЕНКО и С.ДОМБРОВСКИ подписали Протокол о намерениях сотрудничества и обмена правовой информацией между Верховным Судом Украины и Верховным Судом Республики Польша, что даст возможность развивать и расширять сотрудничество в сфере правосудия и судоустройства, осуществлять взаимный обмен информацией для совершенствования правовых и судебных систем Украины и Польши.