Эксперты ЕС советуют Азарову «убить» или продать Уголь Украины
Монополист мешает реформе?
Группа экспертов проекта TACIS "Программа поддержки угольного сектора" рекомендует Кабинету министров Украины ликвидировать или приватизировать государственное предприятие «Уголь Украины» (г. Киев), которое в настоящее время выступает оператором оптового рынка угольной продукции, реализуя на внутреннем рынке уголь, добываемый на госшахтах.
Об этом говорится в презентации проекта итогового документа «Программы поддержки угольного сектора», текстом которого располагает УНИАН.
По мнению экспертов, ликвидация госоператора будет способствовать либерализации внутреннего рынка угольной продукции и будет являться залогом успешности реформирования угольной отрасли в целом. Допуская вариант приватизации «Угля Украины», эксперты подчеркивают, что в таком случае она должна будет осуществляться под строгим контролем Антимонопольного комитета Украины.
В то же время, как заявил журналистам присутствовавший на презентации первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ, министерство в целом соглашается с целесообразностью ликвидации «Угля Украины», однако считает необходимым провести ее после завершения процесса приватизации перспективных государственных угледобывающих активов.
«Говорить о сроках на сегодняшний день, о том, что это будет сделано до 2012 года, - рано, поскольку это направление было определено в контексте всех остальных вопросов… То есть сначала приватизация, сначала ввод частного инвестора, а потом уже о реорганизации «Угля Украины», - сказал замминистра.
При этом И.ПОПОВИЧ отметил, что до завершения приватизации государственному угольному сектору нужен единый оператор, с помощью которого осуществлялась бы государственная поддержка госшахт.
«Предприятия находятся на господдержке, и на сегодняшний день говорить о снижении ценовой политики на угольную продукцию преждевременно», - пояснил замминистра.
Напомним, что согласно окончательному варианту Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, ликвидировать ГП «Уголь Украины» планируется до конца 2012 года. В то же время, согласно этому же документу, приватизацию рентабельных государственных угледобывающих активов планируется завершить до конца 2014 года.
Справка УНИАН. Программа поддержки угольного сектора выполняется в рамках меморандума между Украиной и ЕС от 2005 года о сотрудничестве в энергетической сфере.
Проект финансируется за счет средств ЕС и выполняется консорциумом во главе с компанией Human Dynamics (г. Вена, Австрия).