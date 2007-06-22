Ющенко и Янукович встретились на летном поле

Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ провели встречу в аэропорту «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы правительства Денис ИВАНЕСКО.

По его словам, встреча прошла прямо на летном поле после прилета В.ЯНУКОВИЧА из Москвы, а В.ЮЩЕНКО – из города Ривне. Между тем, тему встречи Д.ИВАНЕСКУ не уточнил.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась около 20 минут.

Самолет В.ЯНУКОВИЧА приземлился раньше, и премьер 10-15 минут еще ожидал прилета В.ЮЩЕНКО.