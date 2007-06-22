Ющенко и Янукович встретились на летном поле
18:00, 22 июня 2007Общество
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Самолет премьера приземлился раньше
Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ провели встречу в аэропорту «Борисполь».
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы правительства Денис ИВАНЕСКО.
По его словам, встреча прошла прямо на летном поле после прилета В.ЯНУКОВИЧА из Москвы, а В.ЮЩЕНКО – из города Ривне. Между тем, тему встречи Д.ИВАНЕСКУ не уточнил.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась около 20 минут.
Самолет В.ЯНУКОВИЧА приземлился раньше, и премьер 10-15 минут еще ожидал прилета В.ЮЩЕНКО.
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