Янукович - оптимистичный максималист

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в вопросе либерализацию визового режима с ЕС он “оптимистичный максималист”.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью газете «Правда» (Словакия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, отвечая на вопрос, что “Брюссель обещал Киеву несколько раз либерализацию визового режима. Вы оптимист в этом отношении или наоборот?” В.ЯНУКОВИЧ сказал: “Я – оптимистичный максималист”.

Он выразил надежду, что либерализации визового режима между Украиной и ЕС “мы сможем этого добиться еще до начала Евро-2012”. “Первую часть Программы действий по ЕС, которая касается либерализации визового режима, мы завершим уже осенью этого года”, - сказал Президент Украины.