Главу РГА и ее дочь поймали на взятке

В Хмельницкой области за взятку задержаны председатель Летичевской районной государственной администрации Л., начальника отдела Госкомзема в Летичевском районе и управляющая делами Летичевского райсовета (дочь Л. - УНИАН).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, чиновники задержаны “на горячем” вечером 19 июня во время передачи части взятки.

За полученные деньги руководитель района пообещала решить вопрос с выделением 0,5 гектара земле.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, всего руководитель РГА требовала за решение вопроса 30 тыс. дол.

Все трое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания в Хмельницком.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 368 части 2 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере, или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или в сочетании с вымогательством взятки). В случае доказания вины подозреваемых им угрожает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.