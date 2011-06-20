В Польше поставят памятник Грушевскому

В польском городе Холм (Люблинское воеводство), где в сентябре 1866 г. родился будущий первый Президент Украины Михаил Грушевский, ему поставят памятник.

Об этом во время круглого стола на тему: «Роль и место Михаила Грушевского в становлении государственности Украины», который состоялся в рамках празднования 15-й годовщины Конституции Украины с участием делегации из Волыни сообщил Генеральный Консул Украины в Люблине Олег ГОРБЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, О.ГОРБЕНКО заметил, что Михаил Грушевский - один из символов нашей государственности, и именно поэтому решено построить в сквере неподалёку православной церкви города памятник первому Президенту Украины. Генеральный консул сообщил, что этот проект будет реализован при поддержке глав облгосадминистраций Западной Украины.

Во время пребывания в Холме Волынь возложила цветы к мемориальной таблице дома, где родился Михаил Грушевский, а также на Холмской горке – к памятнику Пилипу Пилипчику и к застроенному входу в подземелье римско-католического костела где, по преданию, находится прах короля Даниила Галицкого, в также - к обелиску в центральной части города, где в 1941-1944 гг. располагался гитлеровский лагерь для военнопленных, в котором было замучено свыше 200 тысяч солдат и офицеров армий стран Антигитлеровской коалиции.

Участники делегации посетили также кладбище в селе Сагрынь Грубешевского уезда, где отдали дань уважения памяти погибшим в марте 1944 года украинцам.