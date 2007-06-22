В Косово погиб украинский миротворец

Сегодня около 01.15 по киевскому времени в Косово в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинский миротворец из состава общего украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР и еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, чрезвычайное происшествие произошло на севере Косово на территории муниципалитета Лепосавич. Возвращаясь ночью с патрулирования в рамках операции “Magnificent Stranger” в базовый лагерь “Nothing Hill” многонациональной тактической группы “North” сил КФОР, на одном из поворотов горной дороги БРДМ-2 опрокинулась набок и скатилась в кювет.

В результате полученных от опрокидывания БРДМ тяжелых травм погиб военнослужащий 1-й роты национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” младший сержант Николай Ткачук.

Еще трое военнослужащих пострадали. Сейчас они находятся в американском военном госпитале на территории базы “Bondsteel”, где им уже оказана квалифицированная медицинская помощь. Одному из травмированных была проведена хирургическая операция – ампутирована кость правой руки. За состоянием здоровья травмированных украинских миротворцев постоянно следят военные врачи.

Предварительно установлено, что украинские миротворцы не были в состоянии алкогольного опьянения.

“По моему поручению сейчас формируется рабочая группа, которая вылетит в Косово, чтобы разобраться в причинах трагедии”, - сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

“Семья погибшего украинского миротворца обязательно получит соответствующую компенсацию. Пострадавшие также, в зависимости от степени травмирования, получат денежные компенсации”, - сказал он и добавил, что это была не боевая ситуация, а несчастный случай во время патрулирования.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело, начато следствие.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.