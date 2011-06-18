На Закарпатье заседания райсовета хотят начинать с венгерского гимна

Береговская райсовет Закарпатской области решил начинать свои заседания с исполнения государственного гимна и венгерского национального гимна.

Как сообщает пресс-служба ВО "Свобода", решение было принято в субботу на заседании четвертой сессии райсовета VI созыва.

Закарпатская облорганизация "Свободы" резко осуждает это "антиконституционное решение" и требует от президента, Верховной Рады, СБУ и Генпрокуратуры "отреагировать на антигосударственный шабаш".

"Решение о выполнении во время официальных мероприятий гимна другого государства, которое имеет территориальные претензии к Украине, мы расцениваем как дальнейшее наступление на Украинскую государственность, которую в течение уже 20-ти лет проводят в Закарпатье венгерские шовинистические круги", - говорится в сообщении.

Если президент, Верховная Рада, СБУ и Генпрокуратура "в очередной раз обойдутся молчанием, Закарпатская "Свобода" начнет в Закарпатье украинозащитные акции протеста", отмечает пресс-служба.

Украинская правда