Кабмин утвердил порядок отчуждения объектов госсобственности

Кабинет министров Украины постановленим № 803 от 6 июня 2007 года утвердил порядок отчуждения объектов государственной собственности.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Порядок определяет механизм и способы отчуждения объектов государственной собственности.

Действие порядка распространяется на отчуждение имущества, переданного казенным предприятиям, государственным коммерческим предприятиям (их объединениям), учреждениям и организациям, а также имущества, переданного Национальной и отраслевым академиям наук в бессрочное безоплатное пользование.

Отчуждение имущества осуществляется путем его продажи, объединения вкладов участников общества по договору о совместной деятельности (если возникает право общей собственности на такое имущество).

Отчуждение имущества осуществляется непосредственно субъектом ведения хозяйства, на балансе которого оно находится, лишь после предоставления на это согласия или разрешения соответствующего субъекта управления имуществом, который является представителем владельца и выполняет его функции в границах, определенных законодательными актами.

Отчуждение имущества путем его продажи осуществляется на конкурентных принципах -через биржи, на аукционе, конкурсе.

В случае, когда имущество не продано на аукционе или на конкурсе, оно может быть продано через биржи по согласованию с субъектом управления и Фондом государственного имущества.

В случае, когда имущество не продано на товарной бирже в течение 30 календарных дней с момента его выставления на торги, начальная стоимость на такое имущество может быть уменьшена не более, чем на 30% по согласованию с субъектом управления.

Информация об имуществе, подлежащем продаже на аукционе, конкурсе, публикуется не позже, чем за 30 календарных дней до даты проведения аукциона, конкурса в печатних СМИ.

Решение о предоставлении согласия субъекта управления на отчуждение имущества действует не более 12 месяцев после даты его принятия.