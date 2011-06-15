Россия не согласится существенно менять газовые контракты

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает маловероятным, что Россия согласится на существенные изменения газовых контрактов с Украиной до истечения срока их действий.

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

«Маловероятно, что до завершения срока действия в 2019 году россияне согласятся на существенные изменения в газовых контрактах от 19 января 2009 года. Им так выгодно. Тем более, после Харьковского соглашения. Этот вопрос нужно было жестко ставить в марте – апреле 2010 года, когда к власти в Украине пришла нынешняя команда», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что Россия подписывала эти контракты не для того, чтобы менять их, не получив серьезные дивиденды”, в том числе определенные “Харьковскими” соглашениями.

При этом он не исключил, что Россия может пойти лишь на “косметические» изменения контрактов, чтобы имитировать результаты переговоров с Украиной.

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