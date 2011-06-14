Чиновник КРУ требовал 15 тысяч долларов взятки за протекцию

Сотрудниками прокуратуры Запорожской области и Управления госслужбы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области за вымогательство и получение 15 тысяч долларов взятки задержан начальник сектора Главного управления КРУ в области.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Запорожской области, чиновника задержали сегодня непосредственно после получения взятки.

«Установлено, что деньги вымогались и были получены должностным лицом КРУ в Запорожской области в качестве платы за трудоустройство местного жителя на работу в КРУ», - сообщили в прокуратуре, отметив, что данные действия чиновника квалифицируются как совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (соединенное с вымогательством получение взятки).