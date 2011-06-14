Каждой десятой украинской семье не хватает денег на еду

Две трети (67%) украинцев почувствовали ухудшение материального положения на протяжении последнего года.

Такими являются результаты социологического опроса, проведенного "Украинским демократическим кругом". По данным исследования, сейчас каждой десятой семье не хватает денег на еду, еще 44% семей сложно покупать одежду и обувь. Лишь меньше 6% процентов граждан указали на улучшение материального положения.

Комментируя результаты опроса, народный депутат из Партии регионов Алексей Плотников указал, что нынешнее ухудшение социально-экономической ситуации является следствием реформ, которые на протяжении последнего года начало правительство. Но уже в следующем году, по его мнению, реформы начнут давать результат.

"Нынешнюю ситуацию я не оцениваю, как кризисную, а оцениваю, как ситуацию, когда разворачиваются реформы, а это не приводит к внезапному улучшению. Улучшение - это результат реформ, а не процесс. Думаю, что в 2012-13 годах улучшение будет более, чем ощутимое", - объяснил депутат.

В то же время стоит напомнить, что, по итогам обработки 40% деклараций о доходах, полученных гражданами Украины в 2010 году, налоговая начислила больше 1100 людей, которые задекларировали свой доход на сумму сверх одного миллиона гривен.