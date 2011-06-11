Комитет ВР проведет заседания в Никополе и Кривом Роге

Народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает сделать все, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета ВР, во время комитетских слушаний «О ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины», которые прошли в Верховной Раде, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила необходимость принять взаимные обязательства между владельцами и государством по модернизации и переоснащению предприятий.

По ее мнению, механизмом поиска компромисса, направленного на преодоление кризиса в горно-металлургическом комплексе Украины, является выработка взаимных обязательств между владельцами и государством по модернизации и переоснащению предприятий.

На слушаниях, в частности, выступил генеральный директор Никопольского ферросплавного завода Владимир КУЦИН. Он рассказал, что экологическая инспекция через суд потребовала от руководства предприятия немедленно сократить выбросы в атмосферу и наложила штраф в размере 3 млн. грн. Выполнить предписание экологической инспекции можно, лишь остановив предприятие, на котором работает около 4 тысяч человек, а это, по словам гендиректора, приведет к техногенной катастрофе.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что государство должно создать стимулы для модернизации предприятий и постепенного сокращения выбросов вредных веществ.

«Учитывая, что в 2011 году заканчивается действие Государственной программы развития ГМК, все эти мероприятия необходимо предусмотреть в госпрограмме, которая начнет действовать со следующего года. Также мы учтем эти вопросы при доработке моего законопроекта № 7056 «О повышении конкурентоспособности предприятий горно-металлургического и химического комплексов», который с августа прошлого года находится на рассмотрении парламента», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Комментируя выступления представителей заводов и руководителей профсоюзных организаций отрасли, которые одной из причин кризиса в металлургии назвали неоправданно высокие тарифы на электроэнергию, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Пересмотр алгоритма тарифообразования в стране - это та реформа, которая должна пройти в энергетике. Ни в коем случае правительству нельзя идти по пути предоставления льгот отдельным металлургическим предприятиям, поскольку это создает почву для злоупотреблений. Эту проблему необходимо решать комплексно, чтобы создать в стране равные конкурентные условия для предприятий всех форм собственности и не снижать конкурентоспособность отечественной металлургической продукции за рубежом».

Для изучения ситуации на предприятиях горно-металлургической отрасли и выработки решений, направленных на преодоление кризиса принято решение создать рабочую группу, в которую войдут народные депутаты Украины, представители предприятий, профсоюзных организаций, профильных министерств.

Также решено провести выездные заседания Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на Никопольском ферросплавном заводе в Никополе и на предприятии «АрселорМиталл» в Кривом Роге и обратиться к Кабинету министров с предложением немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятиях ГМК Украины.