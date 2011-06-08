В Киеве арестовали одного из нападавших на журналистов «5 канала»

Подольский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде взятия под стражу одному из нападающих на съемочную группу «5 канала».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

В производстве прокуратуры Подольского района столицы находится уголовное дело, возбужденное в отношении трех граждан по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов «5 канала» и хулиганства, совершенного группой лиц.

Указанные лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1 июня беспричинно напали на съемочную группу «5 канала» в одном из дворов на ул. Еленовской в Киеве, которая снимала там сюжет в соответствии с редакционным заданием.

При этом злоумышленники грубо нарушили общественный порядок, нанесли телесные повреждения оператору и мужчине, который давал интервью журналисту.

Выяснено, что один из нападающих ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и неоднократно задерживался милицией за нарушение общественного порядка. По представлению следователя прокуратуры вчера суд принял решение о его аресте.

Досудебное следствие по делу продолжается.