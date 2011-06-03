Вместо вдовы Чорновила в Генпрокуратуру пойдут двое нардепов

Народные депутаты от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ и Николай КУЛЬЧИНСКИЙ будут представлять интересы вдовы Вячеслава Чорновила Атены ПАШКО в Генеральной прокуратуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В частности, Л.ГРИГОРОВИЧ сообщила, что А.ПАШКО, которая сейчас лечится в стационаре, поручила ей и народному депутату Н.КУЛЬЧИНСКОМУ, как давним соратникам лидера Народного руха, быть ее представителями в Генеральной прокуратуре на время проведения расследования дела о его гибели.

«Действия Генеральной прокуратуры относительно проведения эксгумации тела Вячеслава Максимовича Чорновила вызывают вполне обоснованную обеспокоенность и вопросы к правоохранительным органам», – заметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

«Гибель лидера Народного руха Украины в сомнительной автокатастрофе в 1999 году является одним из наиболее резонансных и политизированных уголовных дел, расследование которых до сих пор должным образом не завершено, а предыдущие действия правоохранительных органов по этому делу не заслуживают никакого доверия. Именно поэтому является недопустимым, что ближайшие родственники Вячеслава Максимовича, жена и сестра, не были информированы о действиях прокуратуры и не присутствовали во время проведения эксгумации», - отметила народный депутат.

Она считает, что в этой ситуации семья погибшего должна иметь право на участие своего независимого эксперта во время проведения всех следственных процедур, чтобы сделать невозможным любые подозрения относительно честности и беспристрастия проведения расследования.

«Для украинских патриотов Вячеслав Чорновил является неопровержимым лидером национально-демократического движения и одним из творцов Независимой Украины. Поэтому добиться честного расследования дела гибели Чорновила является нашей моральной обязанностью. Призываю общественность, все патриотические политические силы задействовать все возможные процедуры общественного контроля за расследованием гибели Чорновила», - заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года. Расследование дела о его гибели до сих пор не завершено.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП В.Чорновила.

2 июня была проведена эксгумация тела В.Чорновила.