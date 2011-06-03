Газпром приветствует решение ФРГ отказаться от атомной энергии

Руководство российского Газпрома с нескрываемой радостью встретило решение властей Германии о сворачивании атомной энергетики в стране, замечает РосБизнесКонсалтинг. В компании рассматривают это как отличную возможность нарастить продажи газа одному из своих основных европейских партнеров.

"Мы можем поставить в Европу столько газа, сколько потребуется", - заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев в интервью Russia Today. По его словам, для этого газовый концерн располагает всем необходимым - как развитой газотранспортной сетью (в том числе "Северным потоком"), так и огромными запасами газа.

При этом исчерпание газовых запасов не беспокоит. "Запасы существующих месторождений постепенно исчерпываются, но мы заменяем их новыми месторождениями, открытыми в основном на полуострове Ямал. Кроме того, мы осваиваем месторождения в Восточной Сибири, не надо забывать и о нетронутых ресурсах Арктики", - сказал А.Медведев.

Несколько дней назад власти Германии приняли принципиальное решение отказаться от атомной энергетики в стране. К 2022 г. планируется окончательно закрыть действующие и приостановленные АЭС. Выбывшие мощности планируется заменить либо путем перехода на газ, либо за счет более экономичного расхода электроэнергии.

Основным поставщиком газа в Европу является российский Газпром, обеспечивающий ЕС газом, по версии издания, почти на 60%. Глава ОАО Алексей Миллер ранее уже сообщал, что в связи с событиями в Северной Африке и японским атомным кризисом поставки газа на внешние рынки резко увеличились.