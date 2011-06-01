Костусев намерен переименовать площадь Независимости

Руководство Одесского горсовета намерено переименовать площадь Независимости. Площади хотят присвоить имя Бориса Деревянко в честь редактора газеты "Вечерняя Одесса", который погиб 14 лет назад от пули киллера, сообщает ТСН.

"Деревянко работал в районе нынешней площади Независимости (до провозглашения государственной независимости Украины именовалась площадью 50-летия СССР - ред.). И я считаю, что будет нормально и правильно, если эта площадь будет переименована в честь Б.Деревянко, а существующую площадь им. Б.Деревянко (бывшая площадь Конституции СССР) - в площадь Независимости, - заявил первый заместитель городского председателя Сергей Черненко.

Напомним, 11 августа 1997 года редактор "Вечерней Одессы" Борис Деревянко был застрелен наемным убийцей, который был задержан и осужден. Заказчика преступления до сих пор не нашли.

В 1999 году Одесский горсовет, возглавляемый тогда Русланом Боделаном, принял решение переименовать площадь в честь Деревянко.

Также руководство Одесской мэрии также планирует переименовать улицу Затышну в Уютную, улицу Скисну – в Косвенную, улицу Ивана и Юрия Лип в микрорайоне Ближние Мельницы - в улицу Федора Пишенина. Это вызвало волну протестов горожан против откровенно русификаторской политики.