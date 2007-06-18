Вооруженный конфликт депутатов в Донецкой области (версия ПР)

Пресс-служба донецкого областного отделения Партии регионов в инциденте с приминением огнестрельного оружия, который произошел в 17.00 15 июня в г. Доброполье между секретарем Добропольского горсовета Виктором ДРЕВАЛЕМ (Партия регионов) и депутатом Белозерского горсовета Валерием СААРОВЫМ (БЮТ), винит депутата от Блока Юлии Тимошенко. А также неразборчивость лидеров блока, включающих в списки людей с уголовным прошлым.

В изложении Донецкой организации ПР события выглядят так:

«15 июня состоялась очередная сессия Добропольского горсовета, на которой был рассмотрен вопрос продления аренды одного из земельных участков под рынок для частного предпринимателя Олега Тарасенко (депутат Добропольского райсовета от БЮТ). В результате невыполнения условий аренды предпринимателю было отказано в продлении ее сроков.

После окончания сессии, возвращаясь домой, секретарь Добропольского горсовета Виктор Древаль был встречен на улице Валерием Сааровым – родным братом жены предпринимателя Тарасенко».

Далее, по утверждению депутата от ПР Древаля, события развивались так: «Сааров подошел к своему джипу, вытащил обрез охотничьего ружья, зашел с правой стороны, сел в мою машину, переломил обрез и показал боевой патрон. Потом сложил обрез, наставил его мне в живот и сказал: вот сейчас ты либо отсюда не уйдешь, либо решение по земельному участку будет отменено. Я попытался отвести от себя обрез, в машине началась борьба, в ходе которой кто-то нажал на курок».

«В результате выстрела были повреждены мягкие ткани Саарова, резюмирует пресс-служба. - Древалю удалось выхватить из рук Саарова обрез и выбросить его из машины, после чего он вызвал милицию».

Очевидно, для подтверждения своей версии пресс-служба «Донецкой организации ПР приводит такую справку: «Валерий Сааров, депутат Белозерского горсовета от БЮТ, четырежды судимый:

1974 г. – ст. 81, хищение государственного имущества, срок – 1 год 6 месяцев;

1975 г. – ст. 142, грабеж, срок – 5 лет 6 месяцев;

1983 г. – ст. 206, хулиганство, 2 года 6 месяцев;

1988 г. – ст. 98, неумышленное убийство работника милиции из обреза, срок – 4 года».