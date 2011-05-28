Украине в воскресенье обещают до 30° тепла

Завтра, 29 мая, в Украине ожидается сухая погода с температурой ночью 10-15°, днем 25-30°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в горах 13-18°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье будет малооблачная сухая погода. Температура ночью по области 10-15°, днем 25-30°; в Киеве ночью 12-14°, днем 27-29°. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Сегодня, 28 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°; в Днепре возле Киева - 19°.