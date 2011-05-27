Страдающий галлюцинациями зарезал трех человек

В Сакском районе Крыма 21-летний крымчанин зарезал троих человек и тяжело ранил еще двух.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба крымской милиции.

Задержанный молодой человек заявил, что боролся с монстрами.

Как пояснил задержанный, накануне он принимал лекарственные препараты, запивая их большим количеством энергетических напитков и пива. К тому же он в качестве допинга использует спрей, приобретенный в магазине курительных смесей.

Трагедия произошла на базе отдыха, отдыхающих там практически не было - только служебный персонал и владельцы.

21-летний крымчанин приехал в гости к своей сестре - жене одного из совладельцев базы отдыха. Парень 26 мая отправился в Евпаторию, откуда вернулся около четырех часов утра «в диком состоянии». «Движимый возникшими видениями, молодой человек, вооружившись кухонным ножом, отправился на охоту, в итоге которой пострадали четыре человека из обслуживающего персонала и совладелец базы отдыха», - сказано в пресс-релизе.

Первым подвергся нападению 42-летний работник базы, который получил удар ножом в живот. Следующие жертвы получили смертельные ранения. 25-летний парень, который, видимо, убегал, был настигнут им на улице и получил более десяти ножевых ранений в спину. Ворвавшись в комнату 35-летнего служащего базы отдыха, молодой человек накинулся на мужчину и нанес ему резаную рану в область живота. После этого он пробрался в дом совладельца базы отдыха, гражданина России, и перерезал спящему человеку горло.

Когда же брат добрался до родной сестры и ее малолетнего ребенка, свояк, вместе с 41-летним помощником, попытались утихомирить неадекватного парня, что им через некоторое время и удалось сделать.

41-летний мужчина пострадал, получив проникающее ранение грудной клетки слева и ранение брюшной полости. До момента, когда приехали сотрудники милиции, работники базы отдыха удерживали юношу.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, ведется следствие.