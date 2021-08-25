Девочку начали брать в походы, как только она научилась ходить.

Александре Канкровой из города Ривне всего 5 лет, но она уже успела покорить самую высокую гору Сванетского хребта Большого Кавказа высотой 4009 метров.

Об этом сообщает Суспильне.

Украинка в течение четырех дней поднималась на гору вместе с командой взрослых туристов из Ривне и Запорожья.

Ее отец Илья уверяет, что девочку начали брать в походы, как только она научилась ходить. Когда Александре было всего 1,2 года – вместе со взрослыми ночевала в палатках при минусовой температуре в Кременецком горном массиве Тернопольской области.

20-дневное пешее путешествие по Кавказским горам Александра начала 31 июля, поднявшись на 4-километровую гору Лайлу.

Илья отметил, что к путешествию ребенка готовил: "Дочка давно меня просила сходить. Мы в походы ходим давно, а в этом году начали ходить в зимние. Она подготовлена, настроена была".

5-летняя дочь в 2021 году уже приняла участие в трех полноценных походах.

"Зимой дважды поднималась на гору Пикуй, тогда был штормовой ветер, где-то около 10 метров. И на морозе ночевала в палатках было где-то -20 градусов мороза", – пояснил отец девочки.

После спуска с горы девочка вместе со старшими альпинистами посетила несколько перевалов, перешли вброд реку и в конце поехала на море в Батуми. По возвращении в Ривне Александра начала подготовку к следующему походу, пункт назначения которого родители пока не называют.

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Автор: Иван Бойко