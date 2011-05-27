На Сумщине иностранец задушил 20-летнюю девушку

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, убившего 20-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, труп 20-летней жительницы города Бурынь Сумской области был найден в кустах в городе Белополье 25 мая. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате удушения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства сотрудники милиции задержали 32-летнего гражданина одного из соседних государств.

Предварительно установлено, что он ночью 21 мая на территории автостанции г. Белополье во время внезапно возникшей ссоры задушил потерпевшую, а тело, с целью сокрытия преступления, вынес и спрятал в кустах.