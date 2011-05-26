Суд арестовал мэра крымского поселка Ленино
22:27, 26 мая 2011Общество
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По версии следствия, мэр получил 20 тыс. грн.
Центральный районный суд Симферополя сегодня избрал председателю Ленинского поселкового совета Крыма, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Таким образом суд удовлетворил представление прокуратуры. По решению суда арестован также пособник мэра, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Председатель Ленинского поссовета и его знакомый были задержаны 23 мая. По версии следствия, мэр получил 20 тыс. грн. от предпринимателя за выделение без тендера складских помещений в поселке Ленино.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц».
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