На завод Nemiroff не пустили судебных исполнителей

Судебных исполнителей не пустили на завод Nemiroff. Об этом идет речь переданном УНИАН комментарии председателя Наблюдательного совета компании Nemiroff Александра ГЛУСЯ.

Как отмечается в сообщении, 28 апреля 2011 года Алла ГЛУСЬ была восстановлена в должности генерального директора ДП УВК Nemiroff по решению Немировского районного суда. Также суд признал противоправным решение владельца - Nemiroff Holdings Limited, Кипр - об увольнении А.ГЛУСЬ с должности генерального директора ДП УВК Nemiroff.

24 мая для принудительного выполнения решения Немировского районного суда завод ДП УВК Nemiroff посетили представители Государственной исполнительной службы в Немировском районе Винницкой области, однако охрана завода не пропустила судебных исполнителей на территорию предприятия.

Представители Государственной исполнительной службы составили акт о препятствовании осуществления полномочий представителям исполнительной службы относительно начальника охраны, который предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 10 до 50 необлагаемых налогом минимумов заработной платы, а при повторном препятствовании – уголовную ответственность.

По словам А.ГЛУСЯ, 15 мая состоялся силовой захват ликеро-водочного завода ДП УВК Nemiroff в г. Немирове Винницкой области. В полдень в воскресенье, 15 мая, на территорию завода ворвалось около 30 неизвестных юнцов спортивного телосложения, которые напали на заводскую охрану. Охранников предприятия избили и вышвырнули за территорию завода. По состоянию на сегодняшний день работа завода парализована, А.ГЛУСЬ и администрацию предприятия не допускают на территорию завода.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира.

Производственные мощности компании: 2 ликеро-водочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит в ФГУП «Росспиртпром»). С октября 2010 продукция международного бренда Nemiroff производится в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).